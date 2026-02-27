Legge elettorale, Boccia: «Hanno paura di perdere. Il premio? Inaccettabile. Vogliono solo comandare»

true false

Senatore Francesco Boccia (capogruppo Pd al Senato, ndr), perché la destra ha così tanta fretta sulla legge elettorale? È un segno di grande debolezza. Giorgia Meloni è preoccupata. Quando ho letto sulle agenzie «vertice notturno» ho pensato che volessero finalmente occuparsi di Niscemi, di salario minimo, di sanità, dei problemi del paese. Niente. Un vertice notturno per trovare un’intesa fra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega sulla legge elettorale. Alla vigilia di un referendum costituzio