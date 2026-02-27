Intervista

Legge elettorale, Boccia: «Hanno paura di perdere. Il premio? Inaccettabile. Vogliono solo comandare»

Daniela Preziosi
27 febbraio 2026 • 07:00Aggiornato, 27 febbraio 2026 • 09:03

Il capogruppo dem al Senato: «Testo irricevibile. Terrorizzati dal referendum». «Raccontano che sono stabili e sicuri di vincere. Ora smentiscono tutto»

Senatore Francesco Boccia (capogruppo Pd al Senato, ndr), perché la destra ha così tanta fretta sulla legge elettorale? È un segno di grande debolezza. Giorgia Meloni è preoccupata. Quando ho letto sulle agenzie «vertice notturno» ho pensato che volessero finalmente occuparsi di Niscemi, di salario minimo, di sanità, dei problemi del paese. Niente. Un vertice notturno per trovare un’intesa fra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega sulla legge elettorale. Alla vigilia di un referendum costituzio

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.