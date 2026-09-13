Fratelli di Farnesina: Tajani recluta Carabotta, l’amico di Cirielli

Il ministro degli Esteri Tajani ha assunto, a 45mila euro all’anno, Romano Carabotta con il compito di facilitare i rapporti con il vice Cirielli. E il neo-consulente è molto vicino al meloniano: ha condiviso battaglie con il figlio Italo.
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Occorreva una figura di raccordo tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il suo vice, il meloniano Edmondo Cirielli. Così alla Farnesina è sbarcato un nuovo collaboratore, Romano Maria Francesco Carabotta, classe 2001, compagno di battaglie politiche di Italo Cirielli, figlio del viceministro. Il decreto è del 5 agosto, l’incarico vale 45mila euro lordi l’anno fino alla fine del mandato governativo. Carabotta sarà addetto alla segreteria del ministro, occupandosi dell’attività amminist