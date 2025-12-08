“Bullometro” e liste di proscrizione dei nemici

Fratelli di fiamma: Ad Atreju molto pop e il solito vittimismo

Stefano Iannaccone
08 dicembre 2025 • 06:00

Il deputato Perissa contro il flashmob antifascista alla fiera di Roma. FdI si intesta la riforma condivisa per i poteri a Roma: «È di Meloni» 

La maschera di Atreju è quella del nazionalpopolare per rifare il look al partito, una spruzzata di moderatismo che non fa mai male in tempi di governo. E nelle prossime ore, con il confronto amarcord tra Gianfranco Fini e Francesco Rutelli, i meloniani provano a prendersi un plus di attenzione mediatica. Il ritorno a casa dell’ex presidente della Camera non può passare inosservato, peraltro con il suo vecchio sfidante. Ma dietro l’immagine più pop, che si prende la “zia” della televisione, Mara

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.