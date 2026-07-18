La fiamma di FdI attrae sempre di meno

Meno soldi dagli iscritti a Fratelli d’Italia: persi 1,2 milioni di euro in soli due anni

Stefano Iannaccone
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18 luglio 2026 • 06:00

Dai 2,8 milioni del 2023 gli introiti per gli iscritti al partito scendono a 1,6 milioni di euro del 2025: una flessione del 42,3 per cento. Il trend era già iniziato lo scorso anno, quando si è verificata una diminuzione di mezzo milione di euro. FdI si rifà con il 2 per mille

Sono calate di oltre un milione e 200mila euro, in due anni, le risorse economiche provenienti dal tesseramento a Fratelli d’Italia. Un tracollo che segnala un problema. Dalla lettura dei bilanci pubblicati, gli introiti si sono quasi dimezzati dal 2023 al 2025. Il milione mancante La diminuzione complessiva è pari al 42,3 per cento rispetto all’anno d’oro del partito di Giorgia Meloni, quello post-elettorale, quando la fiamma ardeva intensamente grazie alla vittoria alle politiche. I numeri rip

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.