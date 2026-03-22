Al funerale di Bossi a Pontida è Giorgetti l’erede. «Salvini traditore»

L’ultimo omaggio al Senatùr fondatore del Carroccio. Giorgetti è il vero erede, e fa da cerimoniere. Il segretario invece riceve molte critiche. Presenti Giorgia Meloni ma anche Antonio Angelucci e Daniela Santanchè

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La bandiera dei “Produttori di latte della Padania”, quella della Scozia, tantissime della Lega Nord, della Lega Lombarda, della Padania. E poi felpe, spillette, cappellini, foulard. Tutto verde. Neanche un po' di blu, il colore attuale della Lega Salvini Premier. Emanuele, 37 anni, è partito presto la mattina da Biella con la sua fidanzata. È in piedi, fuori dalla chiesa, per assistere dal maxischermo piazzato fuori al funerale di Umberto Bossi. Il prete sta per dare la benedizione finale, Eman