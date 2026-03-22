l’ultimo saluto

Al funerale di Bossi a Pontida è Giorgetti l’erede. «Salvini traditore»

Stefano Vergine
22 marzo 2026 • 19:21

L’ultimo omaggio al Senatùr fondatore del Carroccio. Giorgetti è il vero erede, e fa da cerimoniere. Il segretario invece riceve molte critiche. Presenti Giorgia Meloni ma anche Antonio Angelucci e Daniela Santanchè

La bandiera dei “Produttori di latte della Padania”, quella della Scozia, tantissime della Lega Nord, della Lega Lombarda, della Padania. E poi felpe, spillette, cappellini, foulard. Tutto verde. Neanche un po' di blu, il colore attuale della Lega Salvini Premier. Emanuele, 37 anni, è partito presto la mattina da Biella con la sua fidanzata. È in piedi, fuori dalla chiesa, per assistere dal maxischermo piazzato fuori al funerale di Umberto Bossi. Il prete sta per dare la benedizione finale, Eman

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Stefano Vergine
Stefano Vergine
Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.