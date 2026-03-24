Furia Meloni, dimissionata Santanchè: nemmeno La Russa difende la sua amica

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Il voto del referendum si è abbattuto anche su Daniela Santanchè, sfiduciata pubblicamente da Giorgia Meloni. Esprimendo apprezzamento per le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, ha auspicato che «sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo, Daniela Santanchè», ha attaccato Palazzo Chigi in una nota irrituale. L’ha messo alla porta, svelando la rottura personale e politica. Ma anche un segnale di debolezza: