Sicurezza a parole

Furti e città sicure, la polizia locale attende un decreto dal 2008

Mila Fiordalisi
23 marzo 2026 • 07:00

Il governo Meloni va avanti a colpi di nuovi provvedimenti sulla sicurezza. Ma alcune norme contro la microcriminalità sono ferme da 18 anni, dai tempi del governo Berlusconi. E non solo

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

C’è un paradosso tutto italiano riguardo alle leggi anti-criminalità. Mentre il governo Meloni va avanti sul decreto Sicurezza, da 18 anni il Pacchetto sicurezza, approvato dall’allora governo Berlusconi (era ministro dell’Interno, Roberto Maroni), è tuttora zoppo. Sulla questione è intervenuta l’Anci in un’audizione in Senato: «Stiamo attendendo il completamento del decreto attuativo, che prevede l’accesso, da parte delle polizie locali, allo schedario dei veicoli rubati, a quello dei documenti

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Mila Fiordalisi
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Giornalista professionista, esperta di telecomunicazioni, space economy e innovazione digitale è stata Direttrice di CorCom e Spaceconomy360. Nel 2023 si è aggiudicata il premio come miglior giornalista digitale dell’anno nell’ambito della prima edizione del Premio Nazionale “Comunicazione costruttiva”, ideato e assegnato dalla Fondazione Pensiero Solido. Nel 2017 il Riconoscimento speciale nell’ambito della Campagna sull’efficienza energetica “Italia in Classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Enea, nel 2011 il Premio giornalistico Anfov, nel 2002 il Cisco Web Award per la categoria settimanali e periodici di informazione e nel 1999 il Premio Giornalistico Smau. Laurea in Lingue e letterature straniere si è successivamente diplomata alla Scuola di Giornalismo Luiss “Guido Carli”.