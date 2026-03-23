Furti e città sicure, la polizia locale attende un decreto dal 2008

Il governo Meloni va avanti a colpi di nuovi provvedimenti sulla sicurezza. Ma alcune norme contro la microcriminalità sono ferme da 18 anni, dai tempi del governo Berlusconi. E non solo

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Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona” , la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

C’è un paradosso tutto italiano riguardo alle leggi anti-criminalità. Mentre il governo Meloni va avanti sul decreto Sicurezza, da 18 anni il Pacchetto sicurezza, approvato dall’allora governo Berlusconi (era ministro dell’Interno, Roberto Maroni), è tuttora zoppo. Sulla questione è intervenuta l’Anci in un’audizione in Senato: «Stiamo attendendo il completamento del decreto attuativo, che prevede l’accesso, da parte delle polizie locali, allo schedario dei veicoli rubati, a quello dei documenti