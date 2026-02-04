Vannacci a Salvini: «Hai tradito su Kiev». E nella Lega parte il processo al segretario

L’eurodeputato accusa il leader su armi all’Ucraina e pensioni. Intanto gongola per i sondaggi che lo danno sopra il 4 per cento. Zaia avvia il processo interno: «È stato un investimento sbagliato». La destra sdrammatrizza: «Il generale farà la fine di Alfano»
Un generale senza esercito. A destra, il giorno dopo la fuoriuscita dalla Lega, Roberto Vannacci viene descritto in questo modo. Ma, sotto la superficie dello sfottò, si scorge quello che è un mantra ottimista utile ad allontanare le preoccupazioni e minimizzare l’impatto della scissione dell’eurodeputato. Che intanto ha iniziato ad attaccare. «Io non sono un traditore, semmai è Matteo Salvini che ha tradito valori e ideali», ha detto Vannacci nella conferenza stampa programmata ieri a Modena su