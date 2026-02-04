Vannacci a Salvini: «Hai tradito su Kiev». E nella Lega parte il processo al segretario

true false

Un generale senza esercito. A destra, il giorno dopo la fuoriuscita dalla Lega, Roberto Vannacci viene descritto in questo modo. Ma, sotto la superficie dello sfottò, si scorge quello che è un mantra ottimista utile ad allontanare le preoccupazioni e minimizzare l’impatto della scissione dell’eurodeputato. Che intanto ha iniziato ad attaccare. «Io non sono un traditore, semmai è Matteo Salvini che ha tradito valori e ideali», ha detto Vannacci nella conferenza stampa programmata ieri a Modena su