I boschi bruciano, la destra litiga sulle poltrone dei parchi

Sia nell’Alta Murgia che nel Gargano devastati dagli incendi gli enti sono ostaggio degli scontri interni. E attualmente alla guida ci sono due commissari

true false

Le fiamme hanno divorato i boschi pugliesi fino a lambire i centri abitati. E gli incendi, oltre a devastare l’ambiente, incrociano le scelte politiche che vengono continuamente rinviate a causa di litigi interni alla destra. Gli enti parco, prime sentinelle sui territori, sono assaltati dalle forze di governo. Soprattutto Forza Italia e Fratelli d’Italia. Ma per conquistare le poltrone vengono persi di vista gli obiettivi veri. Uno dei roghi più ampi ha riguardato il parco nazionale del Gargano