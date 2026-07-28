alta murgia e gargano

I boschi bruciano, la destra litiga sulle poltrone dei parchi

Stefano Iannaccone
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28 luglio 2026 • 07:00

Sia nell’Alta Murgia che nel Gargano devastati dagli incendi gli enti sono ostaggio degli scontri interni. E attualmente alla guida ci sono due commissari

Le fiamme hanno divorato i boschi pugliesi fino a lambire i centri abitati. E gli incendi, oltre a devastare l’ambiente, incrociano le scelte politiche che vengono continuamente rinviate a causa di litigi interni alla destra. Gli enti parco, prime sentinelle sui territori, sono assaltati dalle forze di governo. Soprattutto Forza Italia e Fratelli d’Italia. Ma per conquistare le poltrone vengono persi di vista gli obiettivi veri. Uno dei roghi più ampi ha riguardato il parco nazionale del Gargano

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.