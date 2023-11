La Cia, secondo le Forze di difesa israeliane (Idf), sta lavorando con l’intelligence israeliana su piani per salvare gli ostaggi nelle mani di Hamas). Intanto Medici senza frontiere ha annunciato la morte di una suo collaboratore e della sua famiglia in un bombardamento sul campo profughi di Chati. Il G7 di Tokyo chiede «pause umanitarie» e si chiude con un’intesa: «Israele ha il diritto di difendersi ma rispettando il diritto internazionale»

Il G7 si è concluso con una dichiarazione unanime dei ministri degli Esteri riuniti a Tokyio: «Sosteniamo le pause e i corridoi umanitari per facilitare l’assistenza umanitaria, il movimento dei civili e il rilascio degli ostaggi». A questa sono seguite le parole del segretario di Stato americano, Antony Blinken, che ha esposto il piano degli Stati Uniti per il futuro di Gaza in un punto stampa a margine del vertice. «Nessuna riduzione nel territorio di Gaza – ha detto Blinken – dobbiamo anche garantire che non emergano minacce terroristiche dalla Cisgiordania».

Washington pensa quindi a «un governo palestinese con Gaza unificata con la Cisgiordania sotto l’Autorità nazionale palestinese, un meccanismo solido per la ricostruzione di Gaza e un percorso verso una soluzione a due stati». Eppure è stato lo stesso Blinken – in risposta alla domanda di un giornalista in merito alle parole di Netanyahu sull’occupazione della Striscia una volta sconfitto Hamas – ad ammettere che «potrebbe essere necessario un periodo di transizione».

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha paragonato il numero di bambini uccisi a Gaza con il bilancio dei conflitti nel mondo di cui dà conto tutti gli anni il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. «Ogni anno, il numero più alto di uccisioni di bambini da parte di qualsiasi attore in tutti i conflitti a cui assistiamo è al massimo di centinaia», ha detto Guterres. «In pochi giorni a Gaza abbiamo migliaia e migliaia di bambini uccisi, il che significa che c’è qualcosa di chiaramente sbagliato nel modo in cui vengono condotte le operazioni militari».

La tregua temporanea

Il Qatar ha annunciato di star lavorando a un cessate il fuoco di 24 o 48 ore che permetta la liberazione degli ostaggi. Nel frattempo, citando alcuni fonte anonime egiziane e palestinesi, il quotidiano israeliano Hareetz ha rivelato che Il Cairo è vicino a dichiarare una pausa umanitaria nella Striscia, in cambio del rilascio di alcuni ostaggi. «Non abbiamo ancora raggiunto il traguardo, ma a differenza dei colloqui precedenti, c'è ottimismo», ha detto una delle fonti. Una fonte vicina ad Hamas ha confermato le trattative in corso per la liberazione di 12 ostaggi, di cui 6 americani, in cambio di tre giorni di tregua.

Anche Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto a Benjamin Netanyahu tre giorni di pausa nei combattimenti per permettere la liberazione di almeno una decina di ostaggi in mano ad Hamas. Secondo l’Ansa, Da Washington è arrivata all’Italia la richiesta di due carabinieri da inserire nell’ufficio del Coordinatore della sicurezza per Israele e l’Autorità palestinese, a Gerusalemme. Questo perché I carabinieri hanno una lunga esperienza nella missione Miadit di addestramento della polizia palestinese di stanza a Gerico ( erano di stanza lì fino allo scorso 14 ottobre). Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha confermato che «fino a tre settimane fa formavano la polizia palestinese a Gerico: hanno quindi un rapporto di fiducia, di conoscenza e di rispetto che in una fase come questa è utilissimo».

L’estensione del conflitto

Gli stati uniti sono anche molto impegnati su un altro fronte: evitare l’allargamento del conflitto. Già alcuni segni dei giorni scorsi facevano temere che il contagio della guerra non fosse solo uno spauracchio (missili di Hezbollah in Libano e dei ribelli yemeniti, minacce dell’Iran e attacchi alle basi militari usa di Iraq e Siria) ma oggi le parole del numero due di Hezbollah, Naim Qassem, fanno temere il peggio: «C’è il pericolo reale di sviluppi molto gravi e molto pericolosi nella regione perché Israele sta aumentando la sua aggressione contro i civili e uccidendo sempre più donne e bambini».

La precisazione di Israele

Il governo israeliano ha quindi precisato che le parole di ieri del premier, Benjamin Netanyahu, sul mantenimento della «responsabilità complessiva della sicurezza» nella Striscia di Gaza anche dopo la guerra non significa che ci sarà una nuova occupazione dell’enclave palestinese.

Il ministro per gli Affari strategici, Ron Dermer, membro del gabinetto di guerra, ha spiegato che l’obiettivo è garantire che la Striscia diventi un’area smilitarizzata con le forze armate israeliane che potrebbero entrare di nuovo in caso di minacce terroristiche, ma senza governare l’enclave.

Bombardamenti a Gaza (EPA/MOHAMMED SABER)

Dentro Gaza

Mentre l’esercito avanza via terra dentro Gaza City, continuano i bombardamenti. L’ospedale di al-Quds risulta isolato dopo che è stata interrotta la circolazione in tutte le strade che conducono alla struttura e i continui attacchi aerei nelle vicinanze. Questo impedisce alle équipe mediche di lasciare lo stabile per raggiungere le persone ferite» riferisce la Mezzaluna Rossa palestinese (equivalente della Croce Rossa ndr). I problemi non sarebbero finiti qui, perché il nosocomio starebbe anche ultimando le scorte di carburante e si troverebbe quindi costretto a chiudere, come già successo a 16 dei 35 ospedali della Striscia.

Alcuni testimoni riferiscono inoltre ad Al Jazeera che l’Idf si sta spostando sempre più verso il centro della City, in direzione dell ospedale al-Shifa. Secondo i militari è «lì che si nasconde il centro di comando di Hamas», sebbene amministratori e operatori dell’ospedale lo neghino.

130 tunnel scovati e distrutti

Negli Usa

Negli Usa il dibattito continua a essere rovente. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una mozione di censura nei confronti della deputata democratica Rashida Tlaib, per le sue dichiarazioni critiche contro Israele e a favore dei palestinesi a proposito dell'offensiva su Gaza.

La mozione proposta dal repubblicano Rich McCormick è stata approvata con 234 voti a favore e 188 contrari. Quattro repubblicani hanno votato contro e 22 democratici a favore. Tlaib, 47enne deputata del Michigan, di origini palestinesi e prima donna musulmana eletta al Congresso, si era difesa dalle accuse denunciando in un discorso in aula il tentativo di metterla a tacere «distorcendo le mie affermazioni in una risoluzione piena di bugie».

La deputata ha sostenuto come le sue critiche al governo israeliano non possano essere confuse con l’antisemitismo: «Nessun governo può essere al riparo dalle critiche. L’idea che criticare il governo di Israele sia antisemita è una precedente pericoloso che può essere usato per mettere a tacere le voci che si battono per la difesa dei diritti umani». E ha poi concluso: «Non riesco a credere di doverlo dire ma il popolo palestinese non si può gettare nei rifiuti».

Italia-Usa

Durante il G7 dei ministri degli Esteri a Tokyo, Antonio Tajani ha riferito di un incontro con Blinken: «Durante l’incontro bilaterale che ho avuto con il segretario di Stato americano Antony Blinken è emersa una identità di vedute tra Italia e Usa, naturalmente in difesa del diritto di Israele a esistere e a difendersi, ma a favore di una reazione proporzionata».

