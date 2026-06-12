Questo non è un sondaggio, Ghisleri nel cda di Difesa spa

La direttrice di Euromedia research Ghisleri è stata nominata nella società che si occupa di asset della Difesa e delle forze armate. La sondaggista respinge ombre di conflitti di interessi: «Mai fatto rilevazioni per il ministero»

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I numeri prima di tutto. Anche quando si parla di valorizzazione del “brand” forze armate. La sondaggista Alessandra Ghisleri, volto noto televisivo, è finita infatti nella società che si occupa di gestire gli asset della difesa, non legati agli armamenti. La direttrice dell’istituto Euromedia research è stata nominata, pochi giorni fa, nel consiglio di amministrazione di Difesa e servizi, società in house del ministero guidato da Guido Crosetto. Un incarico di matrice governativa che prevede un