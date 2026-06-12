La nomina di Crosetto nella società del ministero

Questo non è un sondaggio, Ghisleri nel cda di Difesa spa

Stefano Iannaccone
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12 giugno 2026 • 07:00

La direttrice di Euromedia research Ghisleri è stata nominata nella società che si occupa di asset della Difesa e delle forze armate. La sondaggista respinge ombre di conflitti di interessi: «Mai fatto rilevazioni per il ministero»

I numeri prima di tutto. Anche quando si parla di valorizzazione del “brand” forze armate. La sondaggista Alessandra Ghisleri, volto noto televisivo, è finita infatti nella società che si occupa di gestire gli asset della difesa, non legati agli armamenti. La direttrice dell’istituto Euromedia research è stata nominata, pochi giorni fa, nel consiglio di amministrazione di Difesa e servizi, società in house del ministero guidato da Guido Crosetto. Un incarico di matrice governativa che prevede un

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.