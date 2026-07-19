Già pronto al voto: Alemanno “torna” a Montecitorio

Gianni Alemanno si è rifatto vivo alla Camera dopo la sua scarcerazione a Rebibbia. Ad attenderlo i deputati di Futuro nazionale, Ziello in testa. L’ex sindaco di Roma sempre più “star”, portato a Vibo Valentia da Furgiuele
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
È tornato da “ex” deputato, ma pronto a riprendersi il seggio. Gianni Alemanno, dopo aver scontato la pena a Rebibbia, si è fatto vedere martedì scorso, in Transatlantico. Accolto con grandi abbracci e pacche sulla spalla, anche dai cronisti. Ad attenderlo soprattutto il drappello di Futuro nazionale, a cui l’ex sindaco ha aderito. In particolare c’era il deputato Edoardo Ziello. Durante il suo passaggio a Montecitorio, si è incrociato con il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, che lo ha