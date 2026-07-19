Già pronto al voto: Alemanno “torna” a Montecitorio

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È tornato da “ex” deputato, ma pronto a riprendersi il seggio. Gianni Alemanno, dopo aver scontato la pena a Rebibbia, si è fatto vedere martedì scorso, in Transatlantico. Accolto con grandi abbracci e pacche sulla spalla, anche dai cronisti. Ad attenderlo soprattutto il drappello di Futuro nazionale, a cui l’ex sindaco ha aderito. In particolare c’era il deputato Edoardo Ziello. Durante il suo passaggio a Montecitorio, si è incrociato con il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, che lo ha