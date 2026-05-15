Si riapre anche il dossier Rai, ma la destra cerca di svicolare

true false

Un autosequestro finito in una disponibilità, ma solo apparente. Roberto Giachetti ieri mattina si è ammanettato in aula, pronto a rimanere nell’emiciclo di Montecitorio finché in commissione Vigilanza Rai non si fosse tornati a trovare il numero legale per riunirsi. Il deputato di Italia viva, in sciopero della fame da 12 giorni, ha scelto di alzare il livello della sua protesta passando anche allo sciopero della sete. Il gesto gli ha garantito la solidarietà delle opposizioni – «continuiamo a