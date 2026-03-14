Gianluca Esposito: «Io, innocente, nel tritacarne della commissione Covid, voterò no»

Quattro archiviazioni ma «condannato e calunniato» da Fdi, il partito che ha votato. Il docente: «Tocco con mano qual è il modello di magistratura che si immagina di partorire con il referendum»

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Il professor Gianluca Esposito, ordinario di diritto amministrativo alla Sapienza e avvocato, con il governo Berlusconi è stato a capo della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, la Dgiai. Da sempre dunque vota a destra, l’ultima volta ha votato Fdi. Fino alla vicenda che raccontiamo, era per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia. Ora però gli è capitata una vicenda che è, ci spiega, molto significativa. E gli ha fatto cambiare idea. Si tratta di uno dei tanti film che v