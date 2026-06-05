Avanti tutta sulle accise: dispetto del governo all’Ue

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Il mini-sconto sulle accise ci sarà. Il governo Meloni tira dritto sul palliativo alla pompa di benzina. A Palazzo Chigi considerano troppo impopolare l’aumento della benzina all’inizio dell’estate con gli italiani, almeno chi può, che programma le vacanze. E pazienza se il taglio è minimo. «Il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Il problema del caro energia non è però solo legato all’emergenza», ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.