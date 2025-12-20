la manovra sgretola-equilibri

Giorgetti allo sbando taglia pensioni e sanità. Fallisce blitz sul condono

Simone Alliva
20 dicembre 2025 • 20:31

Ok al maxi emendamento in commissione al Senato: il voto di fiducia martedì. Opposizioni all’attacco: «Il ministro ormai commissariato da Borghi»

«Questa è la 29esima legge di bilancio che faccio, so perfettamente come funziona», dice stremato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Sfinito, cerca, nel suo pur vasto repertorio retorico, qualcosa che nobiliti, che spieghi una manovra fatta di tagli e zero crescita. Arriva dopo tre giorni di giostra. Di minacce interne, passi indietro e notti in bianco. Per l’opposizione: un brutto spettacolo. Dimissioni? «Ci penso tutte le mattine, sarebbe la cosa più bella da fare», risponde riden

Simone Alliva
Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.