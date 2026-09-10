Prorogato fino al 17 settembre lo sconto sul gasolio

Una manovra di guerra: così Giorgetti stoppa l’assalto

Stefano Iannaccone
Segui Domani su Google
10 settembre 2026 • 19:52

I costi del carburante preoccupano, l’aumento dei tassi della Bce è un colpo per le famiglie. Il ministro ha cambiato passo: ha anticipato le proposte per evitare le richieste dei partiti

La guerra in Ucraina e il conflitto in Iran continuano a essere i due macigni per le bollette energetiche e di conseguenza per l’inflazione. Il governo Meloni ha dovuto così varare l’ennesimo decreto-tampone per contenere almeno in parte i rincari del carburante. A Palazzo Chigi, in un cdm durato appena 10 minuti, è stata approvata una proroga di sette giorni dello sconto di 17 centesimi sulle accise per il gasolio. Il 17 settembre ci sarà una nuova valutazione per introdurre eventuali misure mi

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.