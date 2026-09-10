Una manovra di guerra: così Giorgetti stoppa l’assalto

I costi del carburante preoccupano, l’aumento dei tassi della Bce è un colpo per le famiglie. Il ministro ha cambiato passo: ha anticipato le proposte per evitare le richieste dei partiti

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La guerra in Ucraina e il conflitto in Iran continuano a essere i due macigni per le bollette energetiche e di conseguenza per l’inflazione. Il governo Meloni ha dovuto così varare l’ennesimo decreto-tampone per contenere almeno in parte i rincari del carburante. A Palazzo Chigi, in un cdm durato appena 10 minuti, è stata approvata una proroga di sette giorni dello sconto di 17 centesimi sulle accise per il gasolio. Il 17 settembre ci sarà una nuova valutazione per introdurre eventuali misure mi