Lorenzo Fontana è diventato presidente della Camera e il momento dell’elezione è stato molto sentito dai leghisti. Almeno per due ore, fino a quando l’ex ministro Giancarlo Giorgetti non ha infranto la magia, rivolgendosi con una battuta a Mauro Berruto, ex ct della nazionale di pallavolo eletto con il Pd: «Vedrai che non conteremo un cazzo».

La battuta di Giorgetti

Ma come? Dopo l’elezione del presidente della camera? All’inizio Giorgetti non vuole aggiungere altro, dice solo di non poter parlare. Ma poi commenta a Domani: «Ho spiegato a Berruto, che conosco perché ero nel mondo dello sport (nel governo gialloverde è stato sottosegretario alla presidenza con delega allo sport, ndr), che uno arriva in parlamento pensando di spaccare il mondo, invece ci sono tanti altri poteri che contano».

Un potere potrebbe in realtà essere affidato proprio a lui, il ministero dell’Economia, la casella che la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni vorrebbe affidargli. Giorgetti non solo non conferma, ma fa finta di niente: «Io?».

