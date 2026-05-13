Nella legge elettorale torna lo spettro delle preferenze, ma anche la destra è divisa

I costituzionalisti avvertono che l’attuale legge «sottrae ai cittadini il diritto di scegliere». Sulla carta FdI e Noi Moderati vogliono le preferenze, Lega e Forza Italia no. A ben guardare, però, anche tra i meloniani le preferenze rischiano di essere problematiche
Infine, il vero nodo della proposta di legge elettorale del centrodestra sta venendo al pettine: le preferenze. Nel testo non ci sono, le vorrebbero inserire Fratelli d’Italia e Noi Moderati, scettici invece Lega e Forza Italia. Questa in fondo è la questione più complessa da sciogliere, e anche quella su cui hanno battuto i costituzionalisti ascoltati ieri in audizione in commissione Affari costituzionali alla Camera, dove procede l’analisi del testo. «Conosciamo le critiche alle preferenze ma