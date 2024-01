La premier Giorgia Meloni risponde al Question time alla Camera. Tanti i temi sul tavolo, ma c’è attesa per gli scambi con la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, e il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, che interverranno a nome dei propri gruppi parlamentari. Qui la diretta video dell’intervento:

Sulla crisi in Medio Oriente e il conflitto tra Hamas e Israele

«L’Italia ha sempre ribadito che il popolo palestinese ha diritto a uno stato, è una soluzione giusta e necessaria, nell'interesse dei palestinesi e degli israeliani». La premier si è detta anche che non è d’accordo con il premier israeliano Benjamin Netanyahu che ha posizioni diverse sul caso e continua a opporsi alla soluzione diplomatica di due stati, come invece chiesto anche dagli Stati Uniti. «Dobbiamo lavorare a una tregua, rilascio degli ostaggi, rafforzare il ruolo dell’Autorità nazionale palestinese», ha detto. «Stiamo lavorando per portare minori palestinesi in Italia» affinché ricevano cure nei nostri ospedali.

