Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Papa uniti dai corridoi umanitari per far arrivare in sicurezza i migranti. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato ha dettato la linea dell’accoglienza: «Il diritto internazionale prevede protezione per coloro che sono costretti ad abbandonare la propria casa e il proprio Paese in ragione di conflitti, persecuzioni, condizioni climatiche, calamità naturali e carestie» e ha deciso di ringraziare la società civile che si prodiga per i migranti: «Vorrei ricordare altresì la generosità con cui privati cittadini, organizzazioni della società civile e istituzioni religiose si prodigano nel nostro paese per assistere i rifugiati, anche promuovendo esperienze innovative quali i corridoi umanitari, significativo esempio in materia di accoglienza a livello europeo». Papa Francesco ha fatto esplicito riferimento al Myanmar, regione teatro della sanguinosa repressione birmana.

L’invito alla solidarietà

Nel suo messaggio, Mattarella ha citato i dati del rapporto dell’Unhcr divulgato venerdì, nel 2020 il numero di persone costretto a scappare da guerre e violenze è ulteriormente aumentato: «Oltre 80 milioni di persone sono in fuga, secondo l’Alto Commissario delle Nazioni Unite che, ad oggi, si trova a proteggere quasi 100 milioni di individui», e ha ammonito: «La giornata odierna impone una riflessione per rendere effettivo l’esercizio di questa responsabilità internazionale». Per il presidente della Repubblica adesso serve la solidarietà: «Storie individuali e di popoli, anche geograficamente vicini, fanno appello al nostro senso di solidarietà, ancorato ad alti doveri morali e giuridici».

In un passaggio del suo messaggio, il presidente della Repubblica ha ringraziato anche le autorità internazionali. «Rivolgo un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini delle varie amministrazioni che, con dedizione e spirito di servizio, assicurano quotidianamente l’operatività della protezione internazionale».

«La protezione della vita umana - ha proseguito -, il salvataggio dei profughi, il sostegno ai sofferenti nelle crisi umanitarie, l’accoglienza dei più vulnerabili, sono impegni cui la Repubblica Italiana, in collaborazione con l’Unione Europea e le organizzazioni internazionali, non si è mai sottratta, anche nei tempi recenti segnati dalla pandemia». Un giudizio che in parte cozza con quello dell’Alto commissariato, che ha rilevato piuttosto come la disponibilità all’accoglienza in tempi di pandemia sia calata.

La posizione di Bergolio

Papa Francesco, al termine dell’Angelus, unico leader ad essersi espresso con durezza dopo la morte di centotrenta migranti nel Canale di Sicilia lo scorso aprile, in questa occasione ha invitato alla solidarietà e ha lodato chi si trova ad affrontare i pericoli delle traversate per terra e per mare: «Apriamo il nostro cuore ai rifugiati, facciamo nostre le loro tristezze le loro gioie, impariamo dalla loro coraggiosa resilienza e così tutti insieme faremo crescere una comunità più umana, una sola grande famiglia». Dopo ha ricordato la tragica situazione in cui versa il Myanmar, unendosi all’appello dei vescovi: «Unisco la mia voce a quella dei vescovi del Myanmar hanno lanciato un appello richiamando all'attenzione del mondo intero l'esperienza straziante delle migliaia di persone che sono sfollate e stanno morendo di fame». Loro stessi stanno chiedendo «con tutta la gentilezza di permettere i corridoi umanitari e che le chiese le pagode i monasteri le moschee i templi, così pure scuole e ospedali siano rispettati come luoghi neutrali di rifugio'. Che il cuore di Cristo tocchi il cuore di tutti portando pace».

© Riproduzione riservata