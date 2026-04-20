Giovani a secco: mezzo milione resta nel cassetto

Tra i decreti di riparto del ministero della Cultura, quello per gli emergenti non ha assegnato tutte le risorse. Proprio mentre il cinema italiano è in secondo piano nei grandi festival internazionali
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
I segnali che sono arrivati dai festival di Cannes e Berlino non sono dei migliori. Il cinema italiano non ha certo ricoperto un ruolo da protagonista in Costa Azzurra: non è stata selezionata alcuna opera, così come in Germania non ci sono state pellicole in concorso. Eppure, secondo quanto si legge nelle tabelle dei decreti di riparto, il ministero della Cultura ha tenuto nel cassetto oltre mezzo milione di euro di risorse da destinare al finanziamento delle opere di giovani autori. Nelle gr