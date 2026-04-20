Giovani a secco: mezzo milione resta nel cassetto

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I segnali che sono arrivati dai festival di Cannes e Berlino non sono dei migliori. Il cinema italiano non ha certo ricoperto un ruolo da protagonista in Costa Azzurra: non è stata selezionata alcuna opera, così come in Germania non ci sono state pellicole in concorso. Eppure, secondo quanto si legge nelle tabelle dei decreti di riparto, il ministero della Cultura ha tenuto nel cassetto oltre mezzo milione di euro di risorse da destinare al finanziamento delle opere di giovani autori. Nelle gr