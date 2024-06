Flaminia Pace ha lasciato la propria poltrona nel Consiglio nazionale dei giovani, dimettendosi così dall’unico incarico istituzionale che ricopriva in quota Fratelli d’Italia. Lo riferisce Repubblica. La presidente di Gioventù nazionale Pinciano è al centro delle due puntate dell’inchiesta di Fanpage, che ieri ha rivelato altre riprese fatte da una giornalista infiltrata in cui Pace irrideva la senatrice meloniana Ester Mieli, a cui aveva espresso solidarietà pubblicamente mentre il giorno prima lei e i suoi “camerati” erano «a prendersi per il culo sulle svastiche».

In altri frammenti dell’inchiesta ricorrono prese di posizione antisemite e razziste di Pace e altre figure centrali dell’associazione. Nella lettera la militante comunica le dimissioni «per motivi personali». Giovanni Donzelli, responsabile territori, mercoledì diceva che nel partito non c’è «nessuno spazio per razzisti, estremisti e antisemiti. Fratelli d’Italia interverrà con grande fermezza nei confronti dei responsabili».

In mattinata la senatrice ha ricevuto numerose attestazioni di solidarietà, anche da parte di figure di spicco di FdI. «La mia più sincera e affettuosa solidarietà alla senatrice e amica Ester Mieli, vittima di frasi inaccettabili da parte di alcuni militanti di Gioventù Nazionale. Frasi che vanno contro i valori del nostro partito, fermamente radicati nei principi della democrazia, della libertà e del rispetto della dignità umana. Esprimo totale e ferma condanna verso ogni forma di razzismo e antisemitismo che sono da sempre agli antipodi dei valori a cui ho ispirato il mio impegno politico» ha scritto su Facebook il presidente del Senato e fondatore di FdI Ignazio La Russa.

La prima puntata

Già la prima puntata, pubblicata alla vigilia del G7 di Borgo Egnazia, aveva provocato imbarazzi al partito della premier, ma in quel caso il partito si era appellato ad atteggiamenti tenuti in occasioni private: anche nel primo filmato si vedevano giovani inneggiare al nazifascismo, anche con atteggiamenti problematici come saluti romani e gladiatori, Sieg heil e celebrazioni di Benito Mussolini. Il tutto con la benedizione del partito di via della Scrofa, che ha sempre coltivato molto la sua cantera nera.

