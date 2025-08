Sarebbe riduttivo interpretare una scelta tanto vistosa in termini di canzonatura o sgarbo. Per chi, come il ministro Giuli, ha forgiato la propria identità politica e morale nell’altoforno del pensiero della destra oltranzista, una decisione come quella di commemorare Canne va letta nel suo risvolto pubblico-simbolico

Il 2 agosto, un giorno che da più di quarant’anni l’Italia consacra al ricordo dell’orrida strage neofascista alla stazione Centrale di Bologna, con ostentata fierezza Alessandro Giuli ha dedicato il proprio tempo della memoria a un anniversario di ben altro tipo, dal gusto un po’ fané: la ricorrenza numero 2241 della battaglia di Canne. Se non si vuol credere che un ministro della Repubblica, specie quello che sovrintende alla cultura del paese, ignori che suddetta battaglia fu per Roma una rovinosa débâcle, per comprendere tale gesto ci sarà bisogno di una lettura in controluce.

C’è chi lo legge come un atto volontario e sgraziato, una sorta di beffa alle ottantacinque vittime e alle centinaia di feriti. Eppure, questo sembra troppo per chi, come il ministro, è comunque sospettato di possedere un’anima. C’è invece chi, più semplicemente, v’intravvede un’involontaria sgrammaticatura, trascolorata presto in gaffe – una delle tante che a più riprese hanno segnato la condotta del governo Meloni.

Tuttavia, a chi scrive pare piuttosto riduttivo interpretare una scelta tanto vistosa in termini di canzonatura o sgarbo. Per chi, come il ministro Giuli, ha forgiato la propria identità politica e morale nell’altoforno del pensiero della destra oltranzista, una decisione come quella di commemorare Canne va letta nel suo risvolto pubblico-simbolico, anziché in chiave di opzione individuale, quantunque scapigliata.

Perché è andato a Canne

Cosa rappresenta allora Canne? Nei pressi dell’antico villaggio fortificato, poco distante da Barletta, il 2 agosto 216 a.C., Annibale prevalse in maniera eclatante sull’esercito romano, guidato dai consoli Gaio Terenzio Varrone e Lucio Emilio Paolo. La condotta delle truppe di Roma si era a lungo caratterizzata per il prevalere della tattica di Quinto Fabio Massimo, noto come il Temporeggiatore dacché perorava un logorante attendismo, tutto volto a evitare lo scontro in campo aperto. Pur rivelandosi in parte efficace, la strategia creava dei malumori a Roma, dove ci si attendeva una vittoria subitanea e leggendaria per un qualche nuovo corteo sul basalto della Via Sacra. Nel 216, tra i due consoli, prevalse la linea di Varrone, che viceversa cercò e trovò lo scontro militare.

La battaglia passò alla storia per la sfavillante manovra di accerchiamento da parte di un esercito meno numeroso, quello cartaginese, capace di rovesciare lo svantaggio in vantaggio, tale da realizzare per Roma una vera ecatombe. Al netto dell’ignominiosa sconfitta, però, quel che credo sia caro a Giuli è che quell’evento fu lo scacco da cui Roma poté risorgere. Scipione Africano comprese la necessità di una riforma militare e morale ad ampio spettro e diede la stura a un processo di risorgenza, che quasi gli valse la regalità e, di lì a due secoli, a Roma valse l’Impero.

Quindi, benché il 2 agosto il ministro avrebbe semplicemente potuto non appalesarsi, come avvenuto in occasione della finale del premio Strega, l’uscita anti-bolognese sembra piuttosto l’aperto richiamo a una contro-resistenza: Canne ieri e oggi come fucina di nuova fibra e più robusta tempra, per resistere a un antifascismo tardo, che infetta il corpo italico come una piaga.

Lo zelante revisionismo

Per chi, come Giuli, crede che la vera vita dell’essere umano – egli direbbe piuttosto “uomo” – sia il combattimento, questo è il momento d’ingaggiarsi nella più complicata delle battaglie, quella cioè di uno zelante revisionismo, in forza del quale si potrà magari un giorno smettere di compitare la serie infame dei momenti meno gloriosi della lotta neofascista.

È il tempo di rileggere la storia, se possibile di riscriverla, senza cedere sul terreno dell’ideale e della conclamata superiorità morale – soprattutto, romanamente disdegnando il soffuso perbenismo antifascista di tendenza moderata. E se tanto screanzato è il gesto compiuto nel giorno dedicato al dolore di un’intera nazione, è perché in palio c’è la posta cui più la destra meloniana segretamente tiene: riabilitare chi si crede vittima di una storia scritta dai troppi Annibale che allestirono la teppaglia della Resistenza.

