la disputa sulla biennale

Liti, incompetenza e inchieste: che fatica l’egemonia culturale

Lisa Di Giuseppe
14 marzo 2026 • 07:00

Nella querelle Giuli-Buttafuoco s’incrociano generazioni e approcci differenti. Ma la destra ha fatto danni ovunque: in Rai, a Cinecittà, al ministero e nei teatri

Questione d’approccio. Ma anche di ruolo, generazione e fiducia. Sul tentativo della destra di conquistare un’egemonia culturale che la sinistra ha avuto, forse più nei luoghi in cui la cultura si produce che nel contenuto della produzione, si consumano scontri di una violenza che difficilmente si registra tra coloro che fanno parte della truppa dei meloniani. Il duello tra Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, e Alessandro Giuli, ministro della Cultura, sulla partecipazione della R

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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth