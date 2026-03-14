Liti, incompetenza e inchieste: che fatica l’egemonia culturale

Nella querelle Giuli-Buttafuoco s’incrociano generazioni e approcci differenti. Ma la destra ha fatto danni ovunque: in Rai, a Cinecittà, al ministero e nei teatri

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Questione d’approccio. Ma anche di ruolo, generazione e fiducia. Sul tentativo della destra di conquistare un’egemonia culturale che la sinistra ha avuto, forse più nei luoghi in cui la cultura si produce che nel contenuto della produzione, si consumano scontri di una violenza che difficilmente si registra tra coloro che fanno parte della truppa dei meloniani. Il duello tra Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, e Alessandro Giuli, ministro della Cultura, sulla partecipazione della R