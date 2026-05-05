i tormenti del governo

Giuli prova a ricucire con il cinema. La Biennale di Venezia è una polveriera

Benedetta Barone
05 maggio 2026 • 20:22

Il ministro alla cerimonia di presentazione delle candidature dei David di Donatello definisce «inaccettabile» il fatto che non siano stati dati fondi al documentario su Giulio Regeni. Intanto la Commissione Ue scrive nuovamente a Buttafuoco: «L’esposizione non sia una vetrina per Mosca»

Pare siano i contesti e le occasioni culturali il luogo elettivo dove ormai si concentrano le difficoltà dell’attuale governo. E sì che la cultura rappresentava l’ambito dove effettuare il tanto agognato cambio di dirigenza. Quel primato da sempre, secondo la destra, ad appannaggio della sinistra e della sua egemonia. Martedì mattina il ministro della cultura Alessandro Giuli, già piuttosto sotto pressione a causa delle polemiche sulla Biennale di Venezia, si trovava insieme al presidente della

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Benedetta Barone

Benedetta Barone nasce nel 1995 a Milano. Scrive e lavora come giornalista, occupandosi prevalentemente di letteratura. Collabora con Domani e il Manifesto. A settembre è uscito il suo primo romanzo breve dal titolo Le infelici