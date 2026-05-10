cacciati due dirigenti espressione di chigi

Giuli furioso licenzia lo staff. Il ministero è il Vietnam di FdI

Lisa Di Giuseppe
10 maggio 2026 • 20:36

Fuori il capo della segreteria tecnica per il mancato finanziamento al film su Regeni. Il ministro soffre le intromissioni di Fazzolari e Mollicone. Situazione al Mic fuori controllo

«O mi fate fare il ministro, o me ne vado». Sarebbe stato pressappoco questa la condizione, prendere o lasciare, che il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, avrebbe posto alla presidente del Consiglio per restare al suo posto. Davanti al bivio, la presidente del Consiglio avrebbe accettato la richiesta di Giuli, pur di tenerlo al suo posto, ma nella consapevolezza che il ministero della Cultura per i Fratelli d’Italia è e rimane una palude. Sarebbe questa la conversazione all’origine del te

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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth