dopo l’incontro con meloni

L’Ue apprezza Giuli sulla Biennale, ma FdI ormai lo detesta

Il ministro Alessandro Giuli ha licenziato gran parte del suo staff domenica scorsa
Il ministro Alessandro Giuli ha licenziato gran parte del suo staff domenica scorsa
Il ministro Alessandro Giuli ha licenziato gran parte del suo staff domenica scorsa
Lisa Di Giuseppe
12 maggio 2026 • 20:44

Il ministro chiede scusa ma a via del Collegio Romano continua per la sua strada. A Bruxelles lo sostengono, ma Meloni vuole che faccia pace con Buttafuoco

«Ho chiesto scusa perché nel Cdm in cui si parlava delle soprintendenze ho usato un tono molto molto acceso, forse un po’ sopra le righe e questo è meglio non farlo». Per Alessandro Giuli, dopo quella che da qualcuno viene descritta come una «brutalizzazione» da parte della presidente del Consiglio, le cose si mettono male in patria, ma meglio all’estero. Intercettato dalle telecamere di Piazzapulita, il ministro si mostra meno spavaldo di quanto sia in genere con gli atteggiamenti arditi che so

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Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth