L’Ue apprezza Giuli sulla Biennale, ma FdI ormai lo detesta

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«Ho chiesto scusa perché nel Cdm in cui si parlava delle soprintendenze ho usato un tono molto molto acceso, forse un po’ sopra le righe e questo è meglio non farlo». Per Alessandro Giuli, dopo quella che da qualcuno viene descritta come una «brutalizzazione» da parte della presidente del Consiglio, le cose si mettono male in patria, ma meglio all’estero. Intercettato dalle telecamere di Piazzapulita, il ministro si mostra meno spavaldo di quanto sia in genere con gli atteggiamenti arditi che so