Giuli non dimentica: il suo relatore di tesi va al parco Colosseo

Il ministro della Cultura ha firmato un provvedimento che inserisce Gaetano Lettieri, per 5 anni, nell’organismo consultivo dell’area monumentale. Il suo docente a La Sapienza

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona” , la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Un’esperienza più unica che rara. Non può definirsi altrimenti la firma del decreto di nomina del relatore della propria tesi di laurea nel comitato scientifico del Parco archeologico del Colosseo. Ed è quella capitata al ministro della Cultura, Alessandro Giuli: ha firmato il provvedimento che inserisce (per 5 anni) Gaetano Lettieri, il docente della sua tesi, nell’organismo consultivo dell’area monumentale. Un caso doppiamente singolare. Lettieri è stato infatti designato dal comune di Roma. U