INTERVISTA AL PRESIDENTE M5S

Giuseppe Conte: «Lo scudo è una vergogna, Meloni vuole il Far West. Lepore? Lo comprendo»

Daniela Preziosi
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23 luglio 2026 • 07:00

L’ex premier: «Ostacolano le indagini sui clan, e lo fanno in nome di Borsellino». «La presidente dice che non si allea con il generale? Ha già fatto altre piroette»

«Domenica 19 luglio si è riunito a Palermo lo stato maggiore di Fratelli d’Italia per ribadire che ispirano la loro azione politica alle idee di Paolo Borsellino. Oggi l’intera maggioranza di destra vota in giunta per scudare Delmastro impedendo alla procura di acquisire le sue chat con un prestanome del clan Senese ritenute essenziali ai fini dell’indagine. Come si può essere così spudorati nell’intestarsi battaglie per la legalità e la lotta alla mafia quando poi si ostacolano le indagini su u

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.