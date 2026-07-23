Giuseppe Conte: «Lo scudo è una vergogna, Meloni vuole il Far West. Lepore? Lo comprendo»

L’ex premier: «Ostacolano le indagini sui clan, e lo fanno in nome di Borsellino». «La presidente dice che non si allea con il generale? Ha già fatto altre piroette»
«Domenica 19 luglio si è riunito a Palermo lo stato maggiore di Fratelli d’Italia per ribadire che ispirano la loro azione politica alle idee di Paolo Borsellino. Oggi l’intera maggioranza di destra vota in giunta per scudare Delmastro impedendo alla procura di acquisire le sue chat con un prestanome del clan Senese ritenute essenziali ai fini dell’indagine. Come si può essere così spudorati nell’intestarsi battaglie per la legalità e la lotta alla mafia quando poi si ostacolano le indagini su u