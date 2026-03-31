Primarie e oltre, la campagna di Conte: la sfida a Schlein è già cominciata

S’intitola Una nuova primavera. Un po’ autobiografia e un po’ saggio sui «valori» del progetto «progressista», sarà l’occasione per presentarsi in tutta Italia. Domani parte anche Nova, il percorso di «democrazia partecipativa» per il programma M5s. Grillo gli fa causa per il simbolo

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Nel video sui social ci sono immagini e brani dei discorsi che hanno segnato la sua storia politica e quella del Paese: 1 giugno 2018, al Quirinale si presenta da presidente del Consiglio come «avvocato del popolo italiano»; al Senato nel 2019, posa una mano sulla spalla di Matteo Salvini e scarica il governo gialloverde; changez la dame, il governo con il Pd, diventa giallorosso; 22 luglio 2020, l’annuncio dei «209 miliardi destinati all’Italia», è il Pnrr. Foto di lui con la mascherina, l’epoc