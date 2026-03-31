L’ex premier annuncia il suo libro

Primarie e oltre, la campagna di Conte: la sfida a Schlein è già cominciata

Daniela Preziosi
31 marzo 2026 • 20:54

S’intitola Una nuova primavera. Un po’ autobiografia e un po’ saggio sui «valori» del progetto «progressista», sarà l’occasione per presentarsi in tutta Italia. Domani parte anche Nova, il percorso di «democrazia partecipativa» per il programma M5s. Grillo gli fa causa per il simbolo

Nel video sui social ci sono immagini e brani dei discorsi che hanno segnato la sua storia politica e quella del Paese: 1 giugno 2018, al Quirinale si presenta da presidente del Consiglio come «avvocato del popolo italiano»; al Senato nel 2019, posa una mano sulla spalla di Matteo Salvini e scarica il governo gialloverde; changez la dame, il governo con il Pd, diventa giallorosso; 22 luglio 2020, l’annuncio dei «209 miliardi destinati all’Italia», è il Pnrr. Foto di lui con la mascherina, l’epoc

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Daniela Preziosi
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Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.