Intervista

Giuseppe Provenzano: «Una guerra illegale, è il caos. La premier non deve entrarci»

Daniela Preziosi
06 marzo 2026 • 07:00

Il deputato: «Costi altissimi, le scelte scellerate di Trump colpiranno anche gli italiani. Meloni tarda a parlare? «Non è un buon viatico per chiedere sostegno al referendum»

Peppe Provenzano, avete contestato alla premier di non essere venuta in aula. Alla fine verrà, l’11 marzo. Con comodo, diciamo. Giorgia Meloni, dopo il silenzio dei primi giorni, ha parlato a Rtl. Forse si crede Churchill che parlava da Radio Londra. Ma a differenze di tutti i leader mondiali, non ha fatto un discorso al suo paese, non ha espresso un giudizio sulla guerra. La verità è che non è venuta in Parlamento perché le avremmo ricordato cosa diceva nel 2018, quando invitava il governo dell

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.