la capa di gabinetto di Nordio

Dal «plotone di esecuzione» al caos al ministero, fino al caso Almasri: tutti i disastri di Giusi Bartolozzi

Nello Trocchia
11 marzo 2026 • 07:00

Al ministero della Giustizia l’ultimo scontro è stato con Giammaria sugli addobbi di Natale. Insieme al marito Armao forma una delle coppie di potere della politica siciliana e nazionale

Sembra uno scherzo del destino. Tanto beffardo quanto chiarificatore del punto più basso raggiunto. Trentacinque anni fa, al ministero della Giustizia, metteva piede il magistrato Giovanni Falcone assumendo l’incarico di direttore generale degli Affari penali. Era il 13 marzo 1991, un anno dopo la mafia lo uccise nella strage di Capaci. A tre decenni di distanza, il governo delle destre ha puntato su un’altra siciliana: Giuseppa, detta Giusi, Bartolozzi. Diventata nel 2022 capa di gabinetto del

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.