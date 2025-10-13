Razza Poltrona

Bartolozzi la Grande, la zarina di Nordio alla ricerca del seggio

Enr. Rie.
13 ottobre 2025 • 07:00

Il governo fa quadrato ma adesso la posizione della capa di gabinetto del ministro della Giustizia si complica

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Quando fa ingresso a via Arenula, stanno tutti sull’attenti. Del resto Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del guardasigilli Carlo Nordio, è ritenuta la ministra ombra del dicastero della Giustizia. E così la zarina si comporta come tale: quando tutto decide e tutto sceglie, ma anche nelle piccole faccenduole quotidiane. Non è un caso che dal ministero raccontano che quando Nordio arriva all’ingresso monumentale di via Arenula, c’è sempre un poliziotto della penitenziaria pronto ad aspettarlo al

