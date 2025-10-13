Bartolozzi la Grande, la zarina di Nordio alla ricerca del seggio

Il governo fa quadrato ma adesso la posizione della capa di gabinetto del ministro della Giustizia si complica
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Quando fa ingresso a via Arenula, stanno tutti sull’attenti. Del resto Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del guardasigilli Carlo Nordio, è ritenuta la ministra ombra del dicastero della Giustizia. E così la zarina si comporta come tale: quando tutto decide e tutto sceglie, ma anche nelle piccole faccenduole quotidiane. Non è un caso che dal ministero raccontano che quando Nordio arriva all’ingresso monumentale di via Arenula, c’è sempre un poliziotto della penitenziaria pronto ad aspettarlo al