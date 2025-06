La sinistra, in Italia come nel resto d’Europa, sembra di fronte a un dilemma: mantenere il consenso guadagnato lentamente e faticosamente presso i ceti borghesi oppure rivolgersi alle componenti popolari e sottoprivilegiate che non la votano più

La sinistra, in Italia come nel resto d’Europa, sembra di fronte a un dilemma: mantenere il consenso guadagnato lentamente e faticosamente presso i ceti borghesi che l’hanno portata nella stanza dei bottoni accreditandola come la componente più affidabile per governare (e questo in particolare in Italia); oppure rivolgersi alle componenti popolari e sottoprivilegiate che non la votano più.

Questo dilemma è però più apparente che reale. Persone con standard di vita medio-alti votano a sinistra – cosa che non accadeva cinquant’anni fa – ma questa relazione è spuria perché il vero elemento esplicativo di questa relazione non è il reddito, bensì il livello di educazione (e di informazione politica).

È il grado di istruzione che consente, nelle società economicamente più avanzate, di raggiungere buoni livelli di reddito. Ma soprattutto è una elevata cultura che rende le persone più aperte, meno familiste e sovraniste, meno ostili all’innovazione ivi compresa la presenza di etnie e religioni diverse da quella dominante, più attente ai problemi della convivenza sociale e ambientale.

Prospettive nuove

Quindi, maggiore è l’istruzione – e l’informazione – maggiore la propensione a votare per quelle formazioni che guardano alla società e al mondo con una vista aperta, inclusiva e di lungo raggio.

La sinistra, storicamente, ha indicato prospettive nuove, diverse, alternative al mainstream tradizionale e favorevoli a una società libera e aperta. Per questo motivo negli ultimi decenni la sinistra europea ha sfondato in ambiti sociali che prima erano diffidenti e orientati piuttosto verso partiti centristi o conservatori.

In questo passaggio ha giocato un ruolo fondamentale la diffusione di una diversa concezione dell’individuo e del suo ruolo nella società: l’individuo, nel bene nel male con le sue spinte ma anche con i suoi eccessi, è diventato l’alfa e l’omega della società. E in quanto tale insofferente di limiti e imposizioni.

Questa tendenza, sostanzialmente libertaria e liberatrice di cui la stagione dei diritti civili in Italia è l’esempio topico – ma che la diffusione del liberalismo culturale in Francia nello stesso periodo – ha scavato a lungo e in profondità nella società; e ha portato alcune sue componenti sociali a essere sempre più sensibili a chi sosteneva queste posizioni: prima piccole avanguardie, come i Radicali in Italia, poi le grandi formazioni progressiste. La punta di lancia di questo passaggio era – ed è – fornita proprio dagli elettori delle Ztl, i più educati e, di conseguenza, quelli con redditi medio-alti.

Progressisti Ztl

Il successo storico dei progressisti nell’attrarre questi strati sociali non è stato capitalizzato. Anzi ha provocato una serie di boomerang. Per la semplice ragione che le élite dei partiti di sinistra hanno preso un abbaglio gigantesco.

Non hanno capito che il sostegno borghese gli veniva per le loro aperture culturali liberal-libertarie, non per una non-richiesta moderazione economico-sociale. Hanno pensato che per farsi definitivamente accettare bisognasse anche mostrarsi socio-economicamente moderati.

E così la sinistra ha buttato a mare gli interessi delle classi popolari per paura di perdere i nuovi consensi borghesi. Ha contrapposto i valori di liberazione e autonomia dell’individuo agli interessi collettivi di solidarietà e integrazione sociali. E così si è condannata a una sconfitta storica. Perché non c’è nulla di più forte del rancore e del risentimento.

La rabbia della classi popolari

Questa è la molla che ha portato le classi popolari ad abbandonare la sinistra e a spostarsi all’estrema destra. I ceti sottoprivilegiati si sono sentiti traditi da quelli che ritenevano i loro rappresentanti, i difensori dei loro interessi. Che invece sono corsi baldanzosamente verso terze vie condite da tagli al welfare, sostegni al capitale piuttosto che al lavoro, indifferenza alla disoccupazione, disinteresse al degrado edilizio e sociale della periferie urbane e delle aree interne.

La borghesia non era attratta per nulla da queste scelte sul piano socio-economico: si era rivolta a sinistra richiamata dai valori di apertura, non dai tagli al welfare. Ma, di fronte alle scelte socio-economiche delle “loro” élite, le classi popolari hanno voltato le spalle e, quando non si sono rifugiate nell’astensione, hanno votato per i partiti più lontani dai loro precedenti tradizionali referenti politici: quell’estrema destra populista che si dedica ad eccitare ogni risentimento.

Per recuperare i suoi antichi, naturali, elettori la strada obbligata è quella di agire per una società più equa e giusta. In altri termini, innescare una politica radicale, espressione che fa inorridire i tanti benpensanti, anche di sinistra. Invece proprio di questo c’è bisogno per invertire la china. Qualcuno/a sta tentando questa strada. Auguri.

