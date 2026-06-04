Governo al buio sull’energia. Sì al nucleare, no ai voucher

Approvato il ddl sulla legge delega sul nucleare, ma per i mini impianti i tempi sono lunghi per evitare ricadute sul voto. Per il rinnovo del taglio alle accise bisogna attendere domani e fare i conti delle risorse

true false

Alla crisi energetica di oggi viene data una risposta che, nella migliore delle ipotesi, darà i propri frutti tra molti anni. Alla Camera è infatti stato approvato il disegno di legge delega sul nucleare, la cornice che indica al governo l’indirizzo per ripristinare il ricorso all’atomo attraverso piccoli reattori. Il testo passa all’esame del Senato e dopo il via libera definitivo dovranno essere emanati i decreti attuativi. Orizzonte elettorale La mossa ha, però, un orizzonte elettorale ben