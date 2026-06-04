La maggioranza in confusione

Governo al buio sull’energia. Sì al nucleare, no ai voucher

Stefano Iannaccone
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04 giugno 2026 • 20:35

Approvato il ddl sulla legge delega sul nucleare, ma per i mini impianti i tempi sono lunghi per evitare ricadute sul voto. Per il rinnovo del taglio alle accise bisogna attendere domani e fare i conti delle risorse

Alla crisi energetica di oggi viene data una risposta che, nella migliore delle ipotesi, darà i propri frutti tra molti anni. Alla Camera è infatti stato approvato il disegno di legge delega sul nucleare, la cornice che indica al governo l’indirizzo per ripristinare il ricorso all’atomo attraverso piccoli reattori. Il testo passa all’esame del Senato e dopo il via libera definitivo dovranno essere emanati i decreti attuativi. Orizzonte elettorale La mossa ha, però, un orizzonte elettorale ben

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.