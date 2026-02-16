La lista di proscrizione: il governo chiede all’Anm i nomi di chi finanzia il No

Parodi: «Dovrebbero sapere che i dati dei cittadini sono coperti da privacy». Il Partito democratico chiede le dimissioni del ministro Nordio: «Mente, non può restare al suo posto»

È il wrestling, più che sci o biathlon, lo sport che sembra ispirare il governo in queste settimane di Olimpiadi invernali. Colpi plateali, prese spettacolari, sfide muscolari. Sul ring c’è sempre lui: Carlo Nordio, guardasigilli, ex magistrato che senza nascondere una certa soddisfazione, porta avanti una campagna referendaria sulla riforma della giustizia con toni durissimi rivolti sia al Csm sia a singoli magistrati, su tutti il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. Di fronte al No in piena