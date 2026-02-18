La rilevazione affidata a Tecnè

Il governo misura il sentiment sul referendum: 120mila euro per un sondaggio

Stefano Iannaccone e Carmine Gazzanni
18 febbraio 2026 • 07:00

Un appalto di 120mila euro assegna alla Tecnè il compito di effettuare la rilevazione su cosa pensano gli elettori del voto per il referendum sulla separazione delle carriere

Un sondaggio sul referendum del 22-23 marzo, commissionato direttamente da Palazzo Chigi. La presidenza del Consiglio ha infatti messo in conto una spesa da 120mila euro per una ricognizione delle conoscenze degli elettori italiani sulla consultazione sulla separazione delle carriere, prevista il prossimo mese, e più in generale sull’opinione relativa al funzionamento della giustizia italiana. Il sondaggio, dunque, non misurerà direttamente l’orientamento di voto, ma si soffermerà sul sentiment

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone e Carmine Gazzanni
Stefano Iannaccone e Carmine Gazzanni
Stefano Iannaccone e Carmine Gazzanni

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.