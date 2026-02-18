Il governo misura il sentiment sul referendum: 120mila euro per un sondaggio

Un appalto di 120mila euro assegna alla Tecnè il compito di effettuare la rilevazione su cosa pensano gli elettori del voto per il referendum sulla separazione delle carriere
Un sondaggio sul referendum del 22-23 marzo, commissionato direttamente da Palazzo Chigi. La presidenza del Consiglio ha infatti messo in conto una spesa da 120mila euro per una ricognizione delle conoscenze degli elettori italiani sulla consultazione sulla separazione delle carriere, prevista il prossimo mese, e più in generale sull’opinione relativa al funzionamento della giustizia italiana. Il sondaggio, dunque, non misurerà direttamente l’orientamento di voto, ma si soffermerà sul sentiment