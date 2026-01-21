Il governo va avanti sul dl Sicurezza. Save The Children: «La violenza non si ferma con la repressione»

Il governo annuncia piena condivisione interna sul decreto e sul ddl presentati dal ministro Piantedosi. Nonostante l’Italia sia tra i paesi più sicuri d’Europa, le misure puntano a restrizioni su minorenni, libertà di manifestare e tutela delle forze dell’ordine, mentre il nuovo rapporto di Save the Children (col supporto di Viminale e ministero della Giustizia) sollecita politiche preventive e inclusive: «L'Italia rimane uno dei Paesi con il tasso di criminalità minorile tra i più bassi d’Europa»