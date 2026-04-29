Attesa la proroga sulle accise e si vota sul documento di finanza pubblica

Caro energia, armi e balneari: il governo in stato confusionale

Stefano Iannaccone
29 aprile 2026 • 20:34

Salvini non dà certezze sul carburante per i voli. Crosetto spinge sulla spesa militare. Approvato un emendamento caro alla lobby dei lidi: cancellato per assenza di fondi

Energia o armi, Difesa o sanità. Il governo Meloni si trova di fronte a vari dilemmi shakespeariani con l’aggravarsi delle tensioni geopolitiche, che allargano le crepe tra i leader della maggioranza, talvolta anche all’interno dello stesso partito. Il primo punto in agenda è la proroga dello sconto di 25 centesimi sulle accise in scadenza nelle prossime ore. La soluzione dovrebbe essere interlocutoria con un tampone di almeno altre due settimane. Poi si vedrà. Il ministro dei Trasporti, Matteo

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.