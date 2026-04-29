Caro energia, armi e balneari: il governo in stato confusionale

Salvini non dà certezze sul carburante per i voli. Crosetto spinge sulla spesa militare. Approvato un emendamento caro alla lobby dei lidi: cancellato per assenza di fondi
Energia o armi, Difesa o sanità. Il governo Meloni si trova di fronte a vari dilemmi shakespeariani con l’aggravarsi delle tensioni geopolitiche, che allargano le crepe tra i leader della maggioranza, talvolta anche all’interno dello stesso partito. Il primo punto in agenda è la proroga dello sconto di 25 centesimi sulle accise in scadenza nelle prossime ore. La soluzione dovrebbe essere interlocutoria con un tampone di almeno altre due settimane. Poi si vedrà. Il ministro dei Trasporti, Matteo