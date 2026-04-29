Palude legge elettorale. Sospetti e dubbi a destra

Cominciato l’iter di audizioni in commissione Affari costituzionali alla Camera. I nodi sono sempre gli stessi: premio di maggioranza e meccanismo del ballottaggio a rischio incostituzionalità. Il campo progressista non si espone, Fratelli d’Italia teme di doversi caricare politicamente il peso della riforma

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«Avanti, ma coi piedi di piombo», è l’unica frase che trapela da fonti di Fratelli d’Italia. L’argomento è la legge elettorale – che rimane il secondo argomento di conversazione più gettonato in parlamento, superato solo dalla grazia a Nicole Minetti – l’esito finale del provvedimento è controverso. Nel partito di Giorgia Meloni, infatti, prevale il fastidio: nelle segrete stanze, il sì di massima del Partito democratico ci sarebbe, pubblicamente invece arrivano solo schiaffi e no categorici. Qu