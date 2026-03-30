comincia l’iter in commissione affari costituzionali alla Camera

Il rebus della legge elettorale. FdI fa finta di aprire, no del Pd

Giulia Merlo
30 marzo 2026 • 20:24

I meloniani: sì al dialogo, ma con il punto fermo del proporzionale con premio di maggioranza. Il centrodestra allontana il voto anticipato. Pd, M5s e Avs: «Non replicate lo schema Nordio»

Comincia oggi l’iter della nuova legge elettorale proposta dal centrodestra con una proposta di legge depositata con le firme di tutti i capigruppo dei partiti che sostengono il governo e forse momento peggiore non poteva esserci. Gli strascichi referendari infatti gettano sullo Stabilicum (o Donzellum, visto che il regista è il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia) l’ombra del tentativo di colpo di mano di una presidente del Consiglio spaventata dalla sconfitta. Tuttavia, in politic

Per continuare a leggere questo articolo

Giulia Merlo
Giulia Merlo
Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.