Il rebus della legge elettorale. FdI fa finta di aprire, no del Pd

I meloniani: sì al dialogo, ma con il punto fermo del proporzionale con premio di maggioranza. Il centrodestra allontana il voto anticipato. Pd, M5s e Avs: «Non replicate lo schema Nordio»
Comincia oggi l’iter della nuova legge elettorale proposta dal centrodestra con una proposta di legge depositata con le firme di tutti i capigruppo dei partiti che sostengono il governo e forse momento peggiore non poteva esserci. Gli strascichi referendari infatti gettano sullo Stabilicum (o Donzellum, visto che il regista è il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia) l’ombra del tentativo di colpo di mano di una presidente del Consiglio spaventata dalla sconfitta. Tuttavia, in politic