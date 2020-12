«Noi non lo vogliamo il rimpasto, non vogliamo altri posti e i nostri ministri stanno facendo bene. Detto questo, trovo immorale parlarne perché il rumore di questa discussione si solleva nel pieno di una crisi sanitaria ed economica. È indecente perché negli altri partiti sussurrano, ma non c'è mai qualcuno che si intesti la paternità di questo desiderio; che esca allo scoperto e mostri il suo mondo, fatto di mercimonio di poltrone».

A dirlo, in un'intervista a La Stampa, è Roberta Lombardi, del comitato di garanzia M5s. «Nel caos della politica», aggiunge, «Renzi offre una certezza solida: di essere sempre uno che pensa prima a se stesso e poi al paese. Sul Pd non saprei. Un giorno sento Zingaretti negare di volere il rimpasto e il giorno dopo sento Bettini che invece accarezza l'idea. Conte sta lavorando bene. Va difeso, non attaccato. E noi, come Movimento, abbiamo già dato piena prova di responsabilità, prima sulla revisione dei decreti sicurezza e poi sulla riforma del Mes, come ci veniva chiesto. Adesso vorrei vedere la stessa responsabilità da parte delle altre forze politiche».

