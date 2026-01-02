I nodi della premier nell’anno pre-elettorale

Le spine di Meloni: più spesa militare e Pnrr in scadenza

Stefano Iannaccone
02 gennaio 2026 • 07:00

La fine del Piano può causare un contraccolpo sull’economia. Nel 2026 si dovranno rispettare gli impegni sugli acquisti di armi 

La scadenza del Pnrr, i possibili effetti dei dazi, la spesa militare da aumentare, e quindi il rapporto con gli alleati, in primis la Lega. Ma senza dimenticare Forza Italia, che sta attraversando una fase di rinnovamento interno come testimonia l’impegno del presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, in veste di possibile alternativa ad Antonio Tajani. Durante i brindisi di fine anno, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ammesso – tra il serio e il faceto – che il 2026 sar

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.