La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rinviato i suoi programmi per la campagna elettorale a Udine, dove si vota per le elezioni regionali per il Friuli-Venezia Giulia, per incontrare a pranzo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I due hanno pranzato insieme al Quirinale e secondo fonti ufficiali hanno avuto «una lunga conversazione, svoltasi in un clima di cordialità e collaborazione».

Secondo fonti governative si è trattato di un incontro già programmato per avere un monitoraggio sulle attività dell’esecutivo e su quelle del parlamento. Diversi i temi che sono stati toccati soprattutto quelli dell’agenda di governo: dalla politica internazionale, al codice degli appalti, passando per l’attuazione del Pnrr e la questione migranti.

Sul tavolo anche l’agenda internazionale, dall’incontro con il premier spagnolo Pedro Sanchez (mercoledì prossimo a Roma) al bilaterale a Londra di fine aprile, passando per il prossimo G7 in programma a Giappone (19-21 maggio) fino alla trasferta negli Stati Uniti in calendario ad inizio giugno. Nel corso del faccia a faccia si è parlato anche della telefonata che Meloni ha avuto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, della conferenza di ricostruzione dell'Ucraina del prossimo 26 aprile a Roma e dei consigli europei.

