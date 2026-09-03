Bonus e sicurezza in strada. Meloni prepara la (sua) festa

La premier dal palco di Bari starebbe lavorando a due mosse da campagna elettorale. Più militari a presidiare le città e una iniziativa di sostegno economico per le famiglie

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Fervono i preparativi per la festa di Bari che incoronerà Giorgia Meloni come premier più longeva della Repubblica. Doveva essere festa grande, in realtà, ma il format si è rimpicciolito a un solo pomeriggio di celebrazioni, il mare Adriatico sullo sfondo. Sul palco ci saranno anche gli altri leader della coalizione, ma il vero momento di tripudio è pensato per Meloni, che sa bene che ogni festeggiamento che si rispetti deve chiudersi con i fuochi d’artificio. Fuor di metafora, la premier sa che