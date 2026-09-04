Salari bassi e crisi industriali. Il paese reale resta giù dal palco di Meloni

La premier parla di record di contratti stabili ai giovani. Ma si tratta di stipendi da fame. La destra si incensa, mentre a Taranto si licenzia e l’inflazione mangia il potere d’acquisto
Occupazione che cresce, sostegni alle famiglie, contratti stabili. Nel paese delle meraviglie raccontato da Giorgia Meloni sul palco di Bari non c’è posto, però, per il paese reale. Per i precari, i disoccupati, gli stipendi sempre bassi, per chi si indebita per una visita medica, per chi taglia sul cibo perché non ce la fa ad arrivare a fine mese. Stride la narrazione fantastica di Meloni con la realtà di oggi: parla di occupazione e dimentica, proprio in Puglia, di ricordare che a breve circa