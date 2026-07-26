Il governo pensa ai reati e lascia sole le donne in fuga dalla violenza

Nel 2024, ben 947 donne non sono riuscite ad accedere alle case rifugio dei centri della rete D.i.Re (nel 2023 erano state 673). E 66 case hanno bisogno di una capacità tripla
Forse il governo Meloni pensava che sarebbe bastata la stretta punitiva, messa in campo con l’istituzione del reato di femminicidio, per archiviare il problema della violenza maschile contro le donne e di genere. Ma l’inasprimento delle pene non colma l’assenza di politiche. «Di fronte alle dichiarazioni del governo sul rafforzamento dell’impianto sanzionatorio e sull’introduzione di nuovi reati – dice Cristina Carelli, presidente D.i.Re – riteniamo necessario ribadire che il contrasto alla viol