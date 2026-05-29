meloni rivendica i dati istat sull’occupazione

Governo senza energia: Panetta vede nero, la Lega contro Fitto

Lisa Di Giuseppe
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29 maggio 2026 • 20:23

Il governatore invoca «un deciso aumento della produttività». FdI confida che nei prossimi giorni arrivi un aiuto da Bruxelles

La data cerchiata in rosso a palazzo Chigi e dintorni è il 3 giugno. È attesa per quel giorno la risposta della Commissione europea alla lettera con cui Giorgia Meloni chiedeva di disporre di maggiore flessibilità di bilancio sulle misure per il caro energia. Il termine di paragone proposto è la tolleranza che Bruxelles riserva alle spese sulla difesa, che invece in quel documento la premier utilizzava come strumento di trattativa. Sullo sfondo di previsioni cupe, il governo ha bisogno di un mar

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Lisa Di Giuseppe
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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth