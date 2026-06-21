Grandi eventi Disabilità, il bando da 5,2 milioni della ministra Locatelli

Il dipartimento della ministra Locatelli ha affidato l’appalto per l’organizzazione “chiavi in mano” di ExpoAid, evento in programma a Rimini dal 25 al 27 giugno. E affida la macchina a una fedelissima della leghista

true false

Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Una pioggia di soldi, oltre 5 milioni di euro messi in conto, sui grandi eventi per le politiche sulla Disabilità. A cominciare da ExpoAid, la bandiera del governo sul settore. Nei prossimi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, è in programma l’evento fortemente voluto dalla ministra per le politiche sulla Disabilità, la leghista Alessandra Locatelli, che ha già fatto alcuni video “promozionali”. L’iniziativa è letta come una passerella per il governo a fronte di una riforma c